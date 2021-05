Calciomercato Milan, rinnovo Kessie | Addio e scambio con Simeone

Il Milan potrebbe perdere Franck Kessie visto che la trattativa per il rinnovo è in fase di stallo: possibile scambio con l’ex Inter

Il Milan è alle prese con una partita molto che disputerà domani sera all’Allianz Stadium contro la Juventus. Una sorta di spareggio per la qualificazione alla prossima Champions League, che è l’obiettivo annunciato dal club all’inizio della stagione. Ci sono alcune situazioni da risolvere anche in sede di mercato: non solo il rinnovo di Donnarumma e Calhanoglu, anche quello di Franck Kessié.

Milan, l’Atletico Madrid su Kessie

Franck Kessié sta disputando la miglior stagione della sua carriera: sono infatti 11 i gol segnati in tutte le competizioni con 5 assist. Uno score che ha permesso al Milan di restare aggrappato alla zona Champions, anche quando le cose per Pioli non sono andate bene. Il suo contratto, però, scadrà nel 2022 e la trattativa per il rinnovo è ancora ferma. Se non dovesse arrivare, il centrocampista ivoriano dovrà essere ceduto, altrimenti andrà via a parametro zero.

Una delle squadre che ha manifestato interesse per Kessié è l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Desideroso di sostituire Kondogbia, che ha sostanzialmente deluso, l’ex Inter potrebbe essere proposto al Milan in uno scambio. L’idea è infatti quella di proporre Kondogbia più un conguaglio di 20 milioni di euro per arrivare a Kessié, che senza Champions League dirà addio ai rossoneri.