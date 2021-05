La Juventus pronta a colpire in sede di calciomercato con Mendes: colpo possibile a centrocampo e battuti Real Madrid e Barcellona

La Juventus è ancora in lotta per garantirsi un posto nella prossima Champions League. L’arrivo o meno tra le prime quattro di Serie A può cambiare le strategie di calciomercato della ‘Vecchia Signora’: quel che è certo è che la dirigenza interverrà per rinforzare la rosa in ogni reparto. Possibile colpo a centrocampo, con un’idea pronta dalla Premier.

Calciomercato Juventus, colpo dalla Premier

L’ultima suggestione arriva proprio dal campionato inglese con un giovane talento che potrebbe venire a giocare in Italia. Il riferimento è a Ruben Neves, classe 1997 e di proprietà del Wolverhampton. Il protoghese – gestito da Mendes – ha un contratto sino al 2023, ma vuole il salto in una big e i numeri sono dalla sua parte.

I cinque gol e due assist messi a segno in Premier League non possono paragonarsi ai numeri raggiunti dal suo club, attualmente dodicesimo in classifica e fuori da ogni possibilità di giocare in Europa. Neves vuole di più e – secondo quanto riferisce Don Balon – la Juventus sarebbe in pole per accaparrarsi il cartellino.

Calciomercato Juventus, Mendes porta un talento

La Juventus avrebbe superato la concorrenza di alcune corazzate come Real Madrid e Barcellona, pronte anche loro a consegnare la mediana al talento di Ruben Neves. Jorge Mendes, però, – che ha un ottimo rapporto con il club torinese – ritiene quella bianconera una destinazione più adatta per un giocatore che non avrebbe la pressione di dover subito essere titolare.

La Juventus piace anche al ragazzo che potrebbe giocare con il suo connazionale Cristiano Ronaldo, crescendo alle spalle dei più esperti. Il Barcellona e il Real Madrid – invece – lo penderebbero solo in caso di cessioni illustri come Busquets e Casemiro. La presione sarebbe elevata e la Juventus potrebbe rivelarsi un giusto compromesso.