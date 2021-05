Il calciomercato della Juventus passerà inevitabilmente dalle cessioni. Diversi i nomi sul taccuino di Paratici pronti ad essere messi sul mercato per fare cassa, in vista degli innesti da portare alla corte di Pirlo: tutti i nomi in uscita

Alla vigilia della super sfida contro il Milan, in casa Juventus sono già in corso le valutazioni per la stagione che verrà. Il 2021/22 può vedere una piccola rivoluzione alla rosa allenata da Andrea Pirlo. Numerosi i nomi sul taccuino di Paratici, pronto a cederli per fare cassa in vista delle possibili entrate in quel di Torino. Ecco dunque i sei profili grazie ai quali la Juventus intende accumulare un tesoretto da reinvestire sul calciomercato estivo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, Mourinho anticipa la Juventus | Che beffa!

LEGGI ANCHE >>>Superlega, la posizione della Juventus | Comunicato UFFICIALE

Calciomercato Juventus, sei addii per fare cassa: i nomi

Sei nomi che potrebbero lasciare Torino per far respirare le casse bianconere. È questo il ‘piano’ della dirigenza della Juventus per il prossimo mercato estivo. Diversi gli esuberi, i cui pesanti ingaggi potrebbero alleggerire le finanze del club torinese. Da Rabiot, che fino al giugno 2023 guadagnerebbe ancora 12 milioni lordi, fino a Ramsey che ne percepirebbe 10 con la medesima scadenza. Sugli esterni potrebbero salutare Douglas Costa, di rientro dall’esperienza in prestito al Bayern e che a Torino per l’ultimo anno di contratto guadagnerebbe 12 milioni.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ai saluti anche Bernardeschi, da tempo tra le uscite della ‘Vecchia Signora’ e a bilancio con 8 milioni lordi fino al 2023. In difesa invece tornerà Rugani dal prestito al Cagliari, con 6 milioni risparmiati da aggiungere al tesoretto. Un tesoretto chiuso dalla partenza di Alex Sandro che da qui alla scadenza (anche lui il 30 giugno 2023) ‘rischia’ di percepire ben 12 milioni complessivi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Allegri supera la Juventus | Ritorno e beffa ‘galactica’!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, obiettivo plusvalenze | Nuovo scambio col Barcellona

Sarebbero quindi ben 61 i milioni lordi risparmiati dai soli ingaggi dei sei bianconeri che, per diversi motivi, non rientrano più nei piani futuri della dirigenza della Juventus.