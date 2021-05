La Juventus ha i conti in rosso e per questo sarà chiamata a nuove plusvalenze nel prossimo calciomercato estivo se non prima. Demiral in offerta

Non solo l’Inter, anche la Juventus è in profondo rosso e dunque chiamata a ingegnarsi sul calciomercato per mettere un po’ in ordine il bilancio. Non si può escludere qualche altro scambio in stile Pjanic-Arthur, con ovviamente altri protagonisti. Occhio in particolare a Merih Demiral, che il club presieduto da Andrea Agnelli (ancora per poco?) ha messo in vendita con tanto di prezzo fissato a 40 milioni di euro. Con uno ‘baratto’ potrebbe in realtà intascare pure più soldi dalla partenza del difensore turco, autore di una stagione non esaltante e ad oggi nel mirino soprattutto di società della Premier, Tottenham in primis.

Calciomercato Juventus, Demiral al Barcellona: nuovo scambio

Il futuro di Demiral potrebbe però essere in Spagna, nella Liga. Parlavamo di Pjanic-Arthur, ecco allora che prende corpo una nuova idea di scambio sull’asse Torino-Barcellona. La società piemontese potrebbe offrirlo ai blaugrana in cambio di un altro difensore, nello specifico di Ronald Araujo, classe ’99 uruguaiano al Barça dal 2018 ma che solo quest’anno si è riuscito a ritagliare un ruolo importante nella squadra allenata da Koeman.

Per i catalani non è in vendita, tuttavia pure loro, anzi soprattutto loro hanno bisogno di rimettere in ordine i disastrati conti e quindi le possibilità che possano dire sì sono mediamente elevate. I club, che sottolineamo sono in eccellenti rapporti, potrebbero accordarsi per uno scambio da 40-50 milioni di euro, con 10-12 milioni in favore della Juventus. Naturalmente tutte e due realizzerebbero così delle grosse plusvalenze.

