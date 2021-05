Il futuro di Cristiano Ronaldo nella Juventus è ancora un’incognita, con il suo ex club che continua pressare: la decisione del portoghese

Obiettivo Champions League per la Juventus in questo finale di stagione. Infatti durante l’anno gli obiettivi della squadra sono certamente cambiati visto il rendimento deludente, che li ha portati a rinunciare allo scudetto e a lottare per rimanere nelle prime quattro in Serie A. Ovviamente la qualificazione o meno nella massima competizione europea influenzerà molto anche la sessione estiva di calciomercato, sia per quanto riguarderà gli acquisti che le cessioni.

In particolare bisognerà stabilire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo in bianconero. La partenza a fine stagione potrebbe riportarlo nella sua ex squadra, per la quale prova un attaccamento particolare. Il portoghese potrebbe ridursi l’ingaggio per tornare nel vecchio club.

Calciomercato Juventus, il Manchester United vuole il ritorno di Ronaldo: il portoghese si riduce l’ingaggio

Continua ad essere una vera e propria incognita il futuro di Cristiano Ronaldo nella Juventus. Infatti il portoghese a fine stagione potrebbe prendere seriamente l’ipotesi di dire addio al club bianconero, soprattutto qualora la squadra non dovesse raggiungere la qualificazione in Champions League.

Così, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, il Manchester United sarebbe in pressing su CR7 per farlo tornare all’Old Trafford, teatro dove il portoghese ha iniziato la sua scalata verso il successo e verso le vittorie della Champions League e dei palloni d’oro. I ‘Red Devils’ sembrerebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta da 20 milioni di euro alla Juventus, che però potrebbero essere troppo pochi per i bianconeri. Inoltre, pur di tornare a Manchester, Ronaldo potrebbe essere disposto a ridursi l’ingaggio da 31 milioni a stagione, a 20 milioni di euro. Ovviamente tutte le decisioni verranno prese a fine stagione, ma la tentazione è tanta.