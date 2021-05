La Juventus sogna il colpaccio a centrocampo e prepara la mossa: colpo in estate per il futuro. Le possibili cifre

È sicuramente un’annata complicata quella che sta vivendo la Juventus, che dopo la rivoluzione della scorsa estate sperava di trovarsi un una posizione migliore in questo momento. I bianconeri infatti hanno ormai perso di vista lo scudetto e ora devono lottare per ottenere un posto nella prossima Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Superlega, la posizione della Juventus | Comunicato UFFICIALE

La gara di domani contro il Milan potrebbe già rappresentare un passaggio importante per questo finale di stagione piuttosto complicato. Tra poco più di una settimana, inoltre, ci sarà anche l’assegnazione della Coppa Italia e i bianconeri si giocheranno il trofeo in finale con l’Atalanta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Allegri supera la Juventus | Ritorno e beffa ‘galactica’!

Calciomercato Juventus, colpo Aouar: il possibile accordo con il Lione

La società intanto non smette di lavorare per programmare e migliorare il futuro e studia un nuovo colpo da attuare nella prossima stagione, soprattutto a centrocampo dove ci sono le maggiori lacune. Il nome più seguito dalla ‘Vecchia Signora’ sembra essere quello di Houssem Aouar, che era finito nel mirino già nella scorsa estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Mourinho anticipa la Juventus | Che beffa!

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, il calciatore francese sarebbe anche disposto a rimanere un altro anno a Lione. Per questo motivo, dunque, la Juventus sarebbe pronta a comprarlo già in estate per poi lasciarlo un anno in prestito in Ligue 1, ottenendo così uno sconto e una dilazione del pagamento dal Lione. La cifra totale si aggira intorno ai 35 milioni di euro.

Il Lione e la Juventus hanno un ottimo rapporto e questo potrebbe essere un elemento importante per la riuscita dell’affare.