L’Inter si appresta a dire addio a Joao Mario durante la finestra estiva di calciomercato: dalla Serie A il colpo per il vice di Lukaku

L’Inter non perde tempo in vista della prossima stagione. Diversi festeggiamenti hanno accompagnato i nerazzurri in questi giorni, ancora freschi di scudetto. Ma la società è già proiettata al futuro, con alcune questioni spinose da risolvere. C’è, inoltre, una situazione finanziaria alquanto preoccupante – come confermato dal vicepresidente onorario del club Javier Zanetti – e la rosa potrebbe risentirne. La società targata Suning, però, non si dà per vinta e riflette sui possibili colpi in entrata in sede di calciomercato. Arriva una novità rilevante a proposito del reparto offensivo, con la Beneamata alla ricerca da diverso tempo di un sostituto idoneo per far riposare Lukaku durante gli impegni stagionali. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Inter, colpo vice Lukaku in Serie A: lo ‘porta’ Joao Mario

L’Inter è stata assoluta protagonista della Serie A 20/21. I nerazzurri, però, non si accontentano e cercano continuamente di migliorarsi. In particolare, la squadra di Conte avrà bisogno di qualche ritoccata alla rosa per rendersi ancora più competitiva in Champions League, considerando soprattutto gli ultimi recenti fallimenti sotto la gestione del tecnico salentino. In particolare, un rinforzo che i milanesi cercano da diverso tempo è un vice Lukaku all’altezza, che possa garantire recupero di ossigeno al bomber belga durante i numerosi impegni.

In questo senso, l’aiuto economico può arrivare dalla cessione di Joao Mario. Il 28enne – il cui cartellino è di proprietà dei lombardi – si trova, attualmente, in prestito allo Sporting Clube de Portugal fino a giugno 2021. I portoghesi vorrebbero trattenere il centrocampista e i due club pare abbiano raggiunto un accordo per un trasferimento a titolo definitivo in estate. L’operazione dovrebbe realizzarsi sulla base di 8 milioni di euro.

Una buona notizia per Marotta, che potrebbe reinvestire la consistente somma per completare il reparto offensivo. Il profilo idoneo individuato sarebbe quello di Felipe Caicedo, centravanti in forza alla Lazio e uno dei punti di forza della rosa di Inzaghi, soprattutto a partita in corso. Il contratto dell’ecuadoregno è in scadenza a giugno 2022 e ciò faciliterebbe ulteriormente l’eventuale trattativa. L’Inter si appresta a salutare Joao Mario e prepara la mossa per il vice Lukaku.