L’Inter potrebbe cedere uno dei suoi big in attacco per fare cassa e risollevare un bilancio in rosso: alternativa individuata in attacco

La situazione economica dell’Inter continua ad essere piuttosto complicata. Il presidente Steven Zhang ha sottolineato come, nonostante lo scudetto appena conquistato, bisognerà diminuire i costi per creare un progetto sostenibile. Il club vuole, però, continuare ad essere competitivo per cercare di vincere il secondo scudetto consecutivo e aggiungere la seconda stella sul petto, ma allo stesso tempo fare il grande passo in Champions League.

Calciomercato Inter, via un big | Vlahovic il sostituto

Per riuscire a sistemare i bilanci l’Inter potrebbe essere costretta a vendere uno dei suo pezzi forti, Romelu Lukaku o Lautaro Martinez. La società non vuole, però, indebolirsi e reinvestirebbe parte del denaro per chiudere un colpo di primo livello e, come riportato da ‘fichajes.net’ il primo candidato sarebbe il bomber serbo Dusan Vlahovic. Il classe 2000 della Fiorentina, autore di 19 gol in Serie A, è seguito attentamente da tanti club di Serie A, in particolare Milan e Roma, ma la cessione di un big porterebbe l’Inter ad essere la favorita su di lui.

La Fiorentina ha fissato il prezzo per il cartellino di Vlahovic a 60 milioni di euro ma la cifra potrebbe essere abbassata, senza contare che l’ingaggio del giocatore è piuttosto basso. Nei prossimi mesi, visto anche l’europeo che impegnerà molti giocatori, si capirà la volontà e la strategia dell‘Inter soprattutto su Lautaro Martinez, corteggiato da diverso tempo dai club spagnoli, e di conseguenza il futuro di Vlahovic.