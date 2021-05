Poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Milan, una gara che può decidere l’intera stagione di bianconeri e rossoneri a caccia di un posto per la qualificazione alla prossima Champions League: in ottica mercato, però, Massimiliano Allegri può tornare in panchina e superare la Juventus per il super colpo in attacco

Una partita che può dire molto del futuro della Juventus. Il big match contro il Milan sullo sfondo e in scena domani sera all’Allianz Stadium. Dal campo al calciomercato, la società bianconera è già vigile per quelli che potrebbero essere i rinforzi in vista della prossima stagione. Massimiliano Allegri, più vicino al ritorno in panchina, può approdare alla guida del top club e beffare i bianconeri nella corsa ad un vecchio obiettivo per l’attacco.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, obiettivo plusvalenze | Nuovo scambio col Barcellona

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo ‘Galactico’ | Prezzo fissato!

Calciomercato Juventus, Allegri ‘rimpiazza’ Pochettino: super colpo PSG

Mauricio Pochettino ed il PSG possono clamorosamente salutarsi al termine dell’attuale stagione. Il tecnico argentino non ha convinto sin dal suo recente approdo sotto la Tour Eiffel, con la Ligue 1 adesso in mano al Lille (+4 sul PSG a due giornate dal termine) e la Champions definitivamente sfumata contro il Manchester City. Ecco dunque che l’ex Tottenham potrebbe essere messo da parte, con il ds dei francesi Leonardo che proverebbe a puntare, dopo averci già pensato per il post Tuchel, su Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese punterebbe forte su uno dei suoi pupilli, da sempre, per l’attacco: Karim Benzema.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il bomber transalpino sta vivendo una delle sue migliori stagioni in carriera e, nonostante i 33 anni e la scadenza con il Real ferma al 30 giugno 2022, ha siglato 28 reti con 8 assist in 42 presenze. Numeri che da tempo impressionano la dirigenza della Juventus per il centravanti che a giugno potrebbe salutare le ‘Merengues’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio per l’ex Inter | Paratici ci prova!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, due giocatori in vendita | Che occasioni per Juventus ed Inter

Benzema a Madrid attualmente percepisce un ingaggio da 8,7 milioni di euro ed il suo cartellino è valutato intorno ai 35 milioni di euro. Una beffa possibile per la Juventus e firmata proprio dal grande ex: Allegri a Parigi può puntare forte su Karim Benzema.