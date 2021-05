La vittoria del Borussia Dortmund contro il Lipsia regala al Bayern Monaco il nono successo di fila in Bundesliga

Per il nono anno di fila il Bayern Monaco è campione di Germania. Gli uomini di Hans-Dieter Flick, senza essere neanche scesi in campo per la trentaduesima giornata di Bundesliga, hanno agguantato quindi il successo grazie alla vittoria per 3 a 2 del Borussia Dortmund sulla diretta concorrente Lipsia, ferma a 64 punti contro i 71 dei campioni bavaresi.