Sempre più alto l’entusiasmo nell’ambiente Roma dopo l’arrivo di José Mourinho, che ora pianifica il mercato: scelto il portiere

Niente impresa per la Roma, che nonostante la vittoria per 3-2 di ieri sera, esce dall’Europa League per mano del Manchester United. In un periodo un po’ di sconforto per l’ambiente giallorosso, l’arrivo di José Mourinho sulla panchina capitolina per la prossima stagione ha restituito entusiasmo nei tifosi. Ora però sarà importante costruire una squadra vincente per un allenatore vincente, così la società è già al lavoro per mettere a segno i primi colpi per la prossima sessione estiva di calciomercato.

In primis c’è da trovare un nuovo portiere per il prossimo anno, e il nuovo tecnico portoghese sembrerebbe aver già scelto. Obiettivo in Serie A, con ‘scippo’ all’Inter, che segue lo stesso estremo difensore.

Calciomercato Roma, Mourinho sceglie Musso per la porta: ‘beffa’ Inter

A fine stagione inizierà una nuova era nella Roma, quella targata José Mourinho. Infatti il tecnico portoghese sarà alla guida dei giallorossi a partire dalla prossima stagione, sostituendo l’uscente Paulo Fonseca. Così la società romanista è già al lavoro per riuscire a mettere a segno colpi importanti in chiave calciomercato.

I reparti da rinforzare sono molti, in particolare però bisognerà trovare un portiere. Certo vendere Pau Lopez al momento è difficile visto il lungo infortunio, ma la Roma cerca comunque un nuovo estremo difensore. La scelta così sembrerebbe essere ricaduta su Juan Musso, portiere dell’Udinese corteggiato da molte squadre, in primis dall’Inter. L’estremo difensore argentino viene valutato circa 25-30 milioni, ma la Roma oltre all’opzione pagamento cash potrebbe optare per inserire qualche contropartita che potrebbe fare al caso della squadra bianconera. Così aumenta il pressing per il portiere dell’Udinese e l’Inter rimane beffata dalla squadra capitolina, pronta ad accelerare le operazioni con l’Udinese.