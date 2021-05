All’antivigilia del big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus, il tecnico del Milan Stefano Pioli finisce al centro di numerose critiche: dalla possibile conferma agli errori stagionali, l’allenatore emiliano nel mirino

Manca poco al match dell’anno. Sarà una domenica di tensione per i tifosi del Milan che sperano in una vittoria sulla Juventus per ritornare in zona Champions e allontanare, allo stesso tempo, i bianconeri dalle prime quattro posizioni in campionato. Dal campo al calciomercato, resta in bilico il destino di Stefano Pioli, oggetto di diverse critiche negli ultimi giorni: il giornalista va all’attacco.

Calciomercato Milan, duro attacco a Pioli: “Ha molte responsabilità”

Il giornalista Andrea Longoni, ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, non ha risparmiato le critiche nei confronti del tecnico rossonero Stefano Pioli. “Se va in Champions League, Pioli deve assolutamente essere confermato alla guida del Milan“, ha detto il giornalista che, tuttavia, ha criticato duramente l’allenatore emiliano. “Ha sbagliato, però, spesso. Sia i cambi che le formazioni iniziali, l’allenatore deve essere un valore aggiunto e lui, in questo momento, non lo è”.

Longoni, inoltre imputa a Pioli i tanti indisponibili per gli infortuni che hanno affollato l’infermeria in quel di Milanello: “La lunga serie di infortuni è da addebitare a Pioli ed al suo staff. Spesso i rientri sono stati forzati e ci sono state delle ricadute. Le responsabilità, dunque, non sono poche”.

La parola passerà ben presto, però, al campo, che sosterrà o affosserà la posizione dell’ex allenatore di Lazio, Inter e Fiorentina che si gioca il suo futuro in rossonero in questo finale di stagione.