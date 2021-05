Calciomercato Milan, si allontana il nome di Boubakary Soumare: sul pilastro del Lille si è scatenata la corte del Leicester City, l’indiscrezione dalla Francia

Giovane, di talento e dal futuro assicurato: Boubakary Soumare è uno dei pilastri del Lille di Galtier che tanto sta stupendo in Ligue1 e che spera di spezzare il monopolio del Paris Saint-Germain, al termine della stagione. Il centrocampista classe 1999 si sta confermando tra i perni essenziali della formazione francese, impressionando in lungo e in largo, sia nelle competizioni nazionali che quelle continentali. Un profilo che è conosciuto e monitorato dai principali top club europei ed italiani, con il Milan soprattutto che non ha mai nascosto il proprio interesse per Soumare, anche se le richieste economiche del Lille sono sempre apparse proibitive a gran parte dei suoi estimatori.

Calciomercato Milan, Soumare verso la Premier: c’è il Leicester

Cifre che, però, non spaventano il Leicester City, pronto a scommettere una piccola fortuna per il cartellino del centrocampista francese. Secondo quanto riportato dal portale transalpino ‘footmercato.net’, Boubakary Soumare è entrato nella wish-list delle Foxes, che lavorano con la dirigenza del Lille e con l’entourage del calciatore per giungere presto ad un accordo e battere, così, la concorrenza delle altre pretendenti.

Attenzione, dunque, a quello che può accadere nei prossimi mesi: le richieste economiche del Lille sembrano essersi affievolite, vista anche la situazione contrattuale dello stesso Soumare (in scadenza nel 2022 e lontano dal rinnovare con il club francese) e il Leicester sarebbe pronto a mettere sul tavolo un’offerta da 30-35 milioni di sterline per portarsi a casa il cartellino del classe ’99 francese. Una cifra che il Milan e le altre pretendenti non sembrano disposte a sborsare, anche se il futuro di Soumare resta ancora tutto da scrivere.