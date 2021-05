Il Milan di Stefano Pioli cerca rinforzi in vista della prossima finestra estiva di calciomercato: i rossoneri potrebbero puntare forte sul profilo di Samuel Chukwueze, rivelazione del Villarreal di Unai Emery, fresco finalista di Europa League dopo aver eliminato l’Arsenal di Mikel Arteta. Le ultime sui trasferimenti nel campionato italiano di Serie A



Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di rinforzi in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. I rossoneri, impegnati domenica sera nello spareggio Champions League contro la Juventus di Andrea Pirlo, hanno mostrato diverse lacune dal punto di vista dell’organico in particolare nel ruolo di ala destra, dove non sembrano esserci vere e proprie garanzie.

La nuova idea per quella posizione potrebbe arrivare dalla Spagna, in particolare, dal Villarreal di Unai Emery, fresca finalista di Europa League che sfiderà il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, giustiziere della Roma di Paulo Fonseca. Stiamo parlando di Samuel Chukwueze, ala destra uscita ieri per infortunio nella semifinale di ritorno contro l’Arsenal all’Emirates Stadium.

Calciomercato Milan, spunta l’idea Chukwueze | I dettagli

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe quindi gettarsi sul profilo di Samuel Chukwueze, classe 1999 in forza al Villarreal. Il giocatore di origini nigeriane ha un contratto con il sottomarino giallo fino al 2023, una durata non lunghissima, ed un valore in sede di mercato che si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

In questa stagione finora, nella Liga Spagnola, il giovane attaccante esterno del Villarreal ha collezionato 28 presenze mettendo a segno 4 reti e fornendo 3 assist ai suoi compagni di squadra. Sono invece 4 le assistenze in Europa League, dove la sua squadra è arrivata al capitolo finale.