Il calciomercato del Milan prende forma con largo anticipo rispetto alla riapertura ufficiale della sessione estiva. I rossoneri stanno per veder sfumare uno degli obiettivi per l’attacco di Pioli: arriva il ‘risarcimento’, colpo a sorpresa da affiancare a Ibrahimovic

Due giorni al big match che può decidere un’intera stagione per il Milan di Stefano Pioli. La sfida alla Juventus per un posto in Champions League, con il futuro calciomercato estivo sullo sfondo. In tal senso, la dirigenza di via Aldo Rossi sta per registrare una beffa nella corsa al nuovo attaccante che affianchi Ibrahimovic: piano B a sorpresa dalla Premier League.

Calciomercato Milan, sfuma Edouard: idea dalla Premier

Secondo quanto riportato da ‘Teamtalk.com’, il futuro di Odsonne Edouard sarà in Premier League. Non al Liverpool, nonostante il forte interesse di Klopp che ha provato a portarlo al Liverpool. Ad averla vinta sulle diverse squadre europee interessate al francese, Milan in primis, sarebbe il Leicester. Il rapporto con Brendan Rodgers avrebbe convinto il gioiello del Celtic a sposare il progetto dei ‘Foxes’ il prossimo luglio.

Una beffa per la società di via Aldo Rossi che ha messo Edouard, da tempo, tra i principali candidati ad affiancare Ibrahimovic l’anno prossimo. Con il 23enne al ‘King Power Stadium’, proprio dal Leicester potrebbe arrivare il colpo inaspettato. Il club inglese potrebbe fare cassa e mettere sul mercato Ayoze Perez, centravanti e seconda punta spagnola in scadenza nel 2023 con il Leicester.

Un’idea alternativa a Edouard e che, dunque, regalarebbe a Pioli un nuovo innesto davanti: Perez in questa stagione ha segnato tre reti in 31 presenze complessive.