La Juventus guarda già alla prossima sessione di calciomercato, con l’addio di uno dei big che può frenare l’acquisto caldeggiato da mesi: tutta ‘colpa’ di Carlo Ancelotti

Mancano poche ore a quello che, tanto per il Milan quanto per la Juventus, è il match dell’anno. La super sfida dell’Allianz Stadium porta in dote un bottino che va ben oltre i tre punti: chi dovesse vincere, si troverebbe la strada spianata per il quarto posto che equivale a qualificarsi alla prossima Champions League. Dal campo al calciomercato, si complica il colpo a zero per i bianconeri: la cessione del big può sfumare.

Calciomercato Juventus, addio Szczesny: Ancelotti ‘allontana’ il polacco

Un’idea nata nelle scorse settimane e che, in vista della prossima sessione di calciomercato, può sfumare definitivamente. La Juventus è da tempo intenzionata a salutare Wojciech Szczesny che, nonostante la lunga scadenza con la ‘Vecchia Signora’ (30 giugno 2024) non rappresenta più una pedina fondamentale nello scacchiere bianconero. Szczesny è stato accostato all’Everton per la stagione 2021/22 ma mister Carlo Ancelotti starebbe scoraggiando la pista che porta all’ex portiere della Roma, volendo dare priorità al rinforzo di altri reparti per il suo Everton.

Occhi in casa Juventus, in ogni caso, con Rabiot e Demiral che piacciono all’allenatore di Reggiolo. Il no a Szczesny può rappresentare un problema importante per la Juventus che con il passare delle settimane si è avvicinata prepotentemente a Gianluigi Donnarumma. Il talento del Milan rimane in scadenza ed il rinnovo con il ‘Diavolo’ pare, ancora, in alto mare.

Ecco che la permanenza del polacco può allontanare Gigio che nei piani bianconeri resta il nome ideale per guidare la difesa juventina per i prossimi anni.