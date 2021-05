Juventus e Milan sono pronte a sfidarsi sul campo e intanto lavorano per un affare che accontenterebbe entrambi: idea di scambio

È stata una Serie A particolare che ha visto tante sorprese in questi mesi. La Juventus ha deluso e dopo nove anni consecutivi di successi si è arresa di fronte all’Inter, che ha festeggiato lo scudetto già con quattro giornate d’anticipo. Il Milan ha sognato la vetta fino a fine gennaio ma successivamente è arrivato un crollo che ha allontanato definitivamente l’obiettivo primo posto.

Ora Juventus e Milan si ritrovano insieme a lottare per la conquista di un posto in Champions League e domenica ci sarà la sfida proprio tra i due club, che potrebbe rivelarsi decisiva in ottica quarta posizione. È un momento particolare e nelle ultime quattro gare si capirà chi resterà fuori tra le due squadre già citate e Atalanta, Napoli e Lazio.

Calciomercato, Juventus e Milan pensano allo scambio Bernardeschi-Romagnoli

Mentre le due squadre sono pronte a sfidarsi sul campo per il posto in Champions League, le due società potrebbero avviare nuovi contatti tra loro per effettuare delle mosse di calciomercato che agevolerebbero entrambi i club. Sul piatto i nomi più discussi al momento sono quelli di Romagnoli e Bernardeschi.

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, i due calciatori rappresentano sia un problema che una risorsa perché non sono titolari in entrambe le squadre ma allo stesso tempo potrebbero far fruttare una plusvalenza. Per questo motivo Juventus e Milan potrebbero discutere di uno scambio alla pari da 25 milioni di euro e sarebbero stati avviati nuovi contatti.

Sia i bianconeri che i rossoneri guadagnerebbero da uno scambio del genere e non ci sarebbero aspetti negativi per entrambi i club.