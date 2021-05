Si inizia ad infiammare la prossima sessione di calciomercato, con Juventus e Inter pronte ad uno scambio stellare: dipenderà da Dybala

Le stagioni di Juventus e Inter sono state senza dubbio opposte. Forse l’unica cosa che le accomuna è il fallimento in Europa, visto che i nerazzurri non sono riusciti a superare il girone di Champions League e i bianconeri sono usciti agli ottavi contro il Porto. Per questo motivo entrambe le squadre vogliono rinforzare al meglio i propri organici in vista della prossima stagione.

Così ad infiammare il prossimo calciomercato estivo potrebbe essere proprio uno scambio tra i due top club italiani. Operazione che però dipenderà molto dalla questione rinnovi, in particolare quello di Paulo Dybala, che sarebbe una delle pedine di scambio nell’affare tra Juventus e Inter.

Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Lautaro Martinez: ma dipende molto dai rinnovi

Potrebbe infiammarsi la prossima sessione di calciomercato grazie ad uno scambio clamoroso tra Juventus e Inter. Infatti i bianconeri sembrerebbero aver messo, nuovamente, nel mirino Lautaro Martinez. Il bomber argentino in questa stagione ha collezionato 44 presenze, mettendo a segno 17 gol e 9 assist. Per arrivare a lui la Juventus potrebbe pensare ad uno scambio con Paulo Dybala, ma molto dipenderà dai rinnovi.

Infatti la ‘Joya’ bianconera è in attesa di discutere del rinnovo con i bianconeri, visto il contratto in scadenza nel 2022. In caso di rinnovo la valutazione di Dybala tornerebbe ad essere di circa 80 milioni, come quella del ‘Toro’ Lautaro, e si potrebbe pensare ad uno scambio alla pari. Però, in caso di mancato rinnovo Dybala sarebbe valutato intorno ai 40 milioni di euro, e la Juventus potrebbe pensare di aggiungere 30 milioni cash da versare nelle casse dell’Inter. Nel frattempo però Lautaro sta trattando il prolungamento del contratto e dopo il cambio di agente potrebbe avvenire un incontro con la società interista nelle prossime settimane.