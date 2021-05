Il calciomercato entra nel vivo e Juventus ed Inter si preparano a cogliere una doppia occasione della Premier: due giocatori messi in vendita dal Chelsea

Il calciomercato inizia a tessere le sue trame a poche settimane dall’apertura ufficiale della sessione estiva. Le risorse non abbondano, ma le occasioni non mancano e le big europee sono pronte a coglierle. Tra le possibili protagoniste è lecito attendersi Inter e Juventus, vogliose di rinnovare le rispettive rose per la prossima stagione.

Calciomercato, due giocatori in vendita dal Chelsea

Sono diversi gli spunti di mercato per i due club, con alcuni obiettivi in comune. L’ultima suggestione per entrambi arriva dalla Premier, dove il Chelsea è deciso a mettere in vendita due titolari. Come riporta ‘The Sun’, infatti, Thomas Tuchel avrebbe già preso le sue scelte e la società è pronta ad accontentarlo.

L’ex allenatore del PSG vede Marcos Alonso e Emerson Palmieri fuori dal progetto tecnico. I due terzini hanno entrambi già avuto esperienze in Italia: il primo – in scadenza nel 2023 – ha collezionato appena 12 presenze in campionato ed ha un valore di circa 15 milioni. Ha giocato nella Fiorentina, mettendosi in mostra con un bel mancino da calcio piazzato.

Calciomercato, Juventus ed Inter guardano al Chelsea

Discorso diverso per Emerson, giocatore nel giro della Nazionale italiana, ma in scadenza nel 2022: questa è quindi l’ultima estate nella quale il Chelsea può venderlo ricavandone qualcosa. Più giovane di quattro anni (26) rispetto al compagno (30), l’ex Roma ha giocato solo due partite in Premier League ed è pronto a mettersi in gioco altrove.

Le richieste non mancano, ed entrambi i giocatori sono stati accostati più volte a Juventus ed Inter: i bianconeri sono alla ricerca di un terzino sinistro, ma anche mister Conte vorrebbe un esterno da affiancare a Perisic. I valori di mercato sono simili ed in estate potrebbe partire l’assalto. Intanto dall’Inghilterra assicurano: Emerson ed Alonso sono ufficialmente in vendita.