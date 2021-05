Il futuro di Paulo Dybala è sempre molto incerto: il talentuoso giocatore argentino potrebbe dire addio, suggestione con l’ex

Saranno settimane molto intense in casa Juventus. Il club bianconero potrebbe mettere in atto una vera e propria rivoluzione in estate. L’obiettivo è quello di non ripetere le dinamiche di questa stagione, che non è stata all’altezza della situazione. Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere altrove con l’ipotesi suggestiva di addio immimente visto che il contratto è in scadenza nel giugno 2022. Il talentuoso giocatore argentino è stato out per tante settimane a causa di un problema al ginocchio che l’ha penalizzato.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, futuro Lukaku | L’annuncio anche su Conte

Calciomercato Juventus, idea suggestiva Dybala con Sarri

L’idea suggestiva di Paulo Dybala potrebbe essere quella di un addio con l’interessamento di un top club della Premier League, come l’Arsenal, pronta all’assalto anche a Maurizio Sarri. L’ex tecnico della Juventus potrebbe ripartire con un nuovo progetto interessante, ma il suo profilo non sarebbe visto di buon occhio dai tifosi dei “Gunners”. Anche l’allenatore toscano vorrebbe restare in Italia: il suo nome è stato accostato nelle ultime ore al Milan in caso di fallimento di Stefano Pioli con la possibile mancata qualificazione alla prossima Champions. L’ultimo rilancio potrebbe arrivare anche dalla Fiorentina, pronta a rivoluzionare tutto in estate.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, super colpo a centrocampo | Lo porta l’ex!

Inoltre, Paulo Dybala avrebbe chiesto alla società bianconera circa 12 milioni di euro per il rinnovo: e così ci sarebbe la distanza con la Juventus pronta così a cercare nuovi acquirenti con la sua valutazione che si aggira intorno ai 50-55 milioni di euro.

La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato tra acquisti e cessioni. La dirigenza bianconera potrebbe così rivoluzionare anche il reparto offensivo con l’addio del talentuoso giocatore bianconero in vista della prossima stagione.