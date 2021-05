Calciomercato Juventus, si sogna il super-colpo a centrocampo: dalla Premier League, Jorginho può arrivare grazie all’ex Miralem Pjanic

Anche se l’attaccante resta in cima alle priorità di mercato bianconere, la Juventus resta alla ricerca di un centrocampista di qualità, capace di ‘svoltare’ il reparto mediano della squadra. D’altronde, l’undici di Pirlo ha mostrato più volte carenze in quella zona di campo, soprattutto nei momenti clou della stagione. Ragion per cui, sono diversi i nomi che la squadra mercato juventina è pronta a sondare nei prossimi mesi. E tra questi, occhio a chi il nostro campionato lo ha già conosciuto e interpretato con le maglie di Verona e Napoli, come Jorginho. L’attuale centrocampista del Chelsea è seguito dalla Juventus da tempi non sospetti (quando sulla panchina dei bianconeri sedeva ancora Maurizio Sarri) e potrebbe tornare in auge in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Jorginho in estate: l’ex Pjanic può essere la chiave

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato: la chiave di volta può essere rappresentata dall’ex bianconero Miralem Pjanic, che è già finito ai margini del progetto Barcellona ed è corteggiato proprio dal Chelsea. Chelsea che, quindi, lavora per un rinforzo a centrocampo e che potrebbe farsi tentare dall’offerta giusta per uno dei suoi gioielli in mediana.

Occhio, quindi, a quello che può essere l’intuizione della Juventus: per arrivare all’ex regista del Napoli, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul tavolo il cartellino di Wojciech Szczesny (valutato tra i 30-35 milioni di euro) per soddisfare la ‘fame di portieri’ del Chelsea e abbassarne le pretese per l’operazione-Jorginho. D’altronde, l’italo-brasiliano è ritenuto fondamentale nella mediana e nello spogliatoio di Tuchel, pertanto la sua valutazione è tutt’altro che esigua (intorno i 50 milioni di euro). Un prezzo che la Juventus proverà a limare fino all’ultimo momento disponibile, nel momento in cui l’ipotesi si scatenasse in una vera e propria trattativa.