Possibile cessione di un centrocampista da parte della Juventus in caso di mancato accesso alla Champions: Barcellona prima opzione

La Juventus si prepara al rush finale per guadagnarsi un posto in Champions League. Dopo 9 anni di dominio non avrà più lo scudetto sul petto, ceduto all’Inter di Conte. A fine stagione potrebbe esserci un ridimensionamento della rosa, soprattutto qualora non venisse centrato l’obiettivo Champions e molti giocatori potrebbero essere ceduti per motivi di bilancio.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, De Paul a Milano | Il comunicato dell’Udinese

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio Dybala | Suggestione in Premier

Calciomercato Juventus, McKennie in orbita Barcellona

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Torino a fine stagione è Weston McKennie. Il centrocampista americano è stato uno dei profili più positivi della Juventus di Andrea Pirlo di quest’anno. Il suo rendimento per una buona parte della stagione è stato sorprendente e lo dimostrano i 6 gol siglati tra campionato e coppa. Il rendimento del texano, però, nella seconda parte di stagione è calato e anche per questo motivo la società bianconera starebbe valutando l’opzione di fare cassa, come riportato da ‘Don Balon’.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, scambio super con l’Inter | Dipende da Dybala

Tra le possibili candidate all’acquisto del classe ’98 c’è il Barcellona di Joan Laporta che sta progettando di rifondare la rosa del club catalano e sarebbe molto attratto da McKennie che in Serie A si è dimostrato un giocatore già maturo e molto duttile. Anche i connazionali del centrocampista americano, in forza al Barcellona, come Sergino Dest, potrebbero spingerlo ad accasarsi ai blaugrana. L’ex Schalke 04 valuterà il suo futuro anche in base alla qualificazione in Champions della Juve. Qualora non arrivasse potrebbe chiedere la cessione già in estate.