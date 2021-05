La Juventus sogna un big dal Real Madrid ma Florentino Perez ha già fissato il prezzo per la cessione

La Juventus è già a lavoro per programmare la prossima stagione, nonostante ci sia una qualificazione in Champions League ancora da conquistare. Il lavoro della società si sta svolgendo sia in chiave allenatore, ma soprattutto in chiave acquisti e cessioni, per cercare di sistemare il bilancio. Uno dei pallini del club è Marco Asensio, attaccante classe ’96, di proprietà del Real Madrid.

Il talento spagnolo ha brillato in maniera incredibile durante la prima gestione di Zidane. Successivamente gli infortuni lo hanno condizionato notevolmente nel risultato e non è riuscito a spiccare definitivamente il volo per affermarsi tra i più grandi.

Calciomercato Juventus, Asensio via solo per 35 milioni di euro

Il suo talento rimane cristallino e grazie alla fiducia di Zidane è riuscito a ritrovare la sua qualità, tornando ad essere importante per le merengues. Il Real Madrid, però, ha altri obiettivi sul mercato e considera Asensio un’ottima pedina di scambio, come riportato da ‘todofichajes.com’. Florentino Perez, però, accetterà di lasciare andare l’ex Espanyol solo per la cifra stabilita e cioè 35 milioni di euro.

La Juventus ha provato ad avvicinarsi ad Asensio, profilo che piace alla società e che intensificherebbe quel percorso di ringiovanimento iniziato in estate con gli arrivi di Chiesa, Kulusevski e McKennie. L’idea era quella di offrire Rodrigo Bentancur per cercare di convincere il club spagnolo. Perez, però, sembra deciso a chiedere solo cash per poterli poi investire sul grande colpo, il primo candidato è Mbappé. La Juventus dovrà venire incontro alle richieste del Real se vorrà arrivare a Marco Asensio.