Con la panchina di Pirlo che continua a traballare, anche l’ex non sembra certo di voler tornare alla Juventus e prima di decidere aspetta

La panchina di Andrea Pirlo alla Juventus è più che mai traballante: la qualificazione in Champions League sarà il vero spartiacque per il futuro del campione del mondo del 2006 con la maglia azzurra. Stando così le cose, la dirigenza ha iniziato a sondare un po’ il terreno in vista della prossima stagione, con un ritorno graditissimo alla guida della squadra di Agnelli ventilato da più parti. Ma le cose potrebbero cambiare nel calciomercato.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, addio Dybala | Suggestione in Premier

Calciomercato Juventus, Allegri si allontana | L’intreccio con il Real

Il destino della Juventus sembra essere legato a doppio filo a quello del Real Madrid. Il tecnico Massimiliano Allegri, infatti, starebbe aspettando per dare il sì definitivo alla sua ex squadra, che ha lasciato nel 2019, proprio in vista di quello che potrebbe succedere sulla panchina dei Blancos, con Zinedine Zidane non convinto di voler rimanere nella capitale spagnola.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, scambio super con l’Inter | Dipende da Dybala

Se, infatti, il francese dovesse decidere di abbandonare il club di Florentino Perez a campionato concluso, Allegri potrebbe subentrare alla guida del Real Madrid lasciando con un pugno di mosche la Juventus, o forse no. Perché la ‘Vecchia Signora’ potrebbe decidere di sfoderare il colpo per convincere Zidane a sedersi finalmente nella panchina dell’Allianz Stadium, riabbracciando anche una sua vecchia gradita conoscenza come Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, si complica l’addio | A rischio il big ‘gratis’!

Il valzer degli allenatori, insomma, passa da Zidane. E dalla sua testa, come nel 2006, si capirà il destino di molte persone.