Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, è tornato a parlare del suo futuro insieme a quello di Antonio Conte: tutta la verità

Romelu Lukaku continua a festeggiare così come tutti i suoi compagni all’Inter. Lo Scudetto è stato un traguardo importante per l’attaccante belga, che ora si vuole preparare al meglio in vista degli Europei con la propria Nazionale. L’ariete, ex Manchester United, è diventato mortifero in zona gol sotto la gestione Antonio Conte che l’ha preso sotto custodia curando i suoi movimenti in ogni zona del campo. E così il belga è esploso definitivamente per ogni singolo aspetto.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, ‘pacco’ Dybala | Possibile scambio a Madrid

Calciomercato Inter, Lukaku pensa al futuro con Conte

Così Lukaku si è confessato in una lunga intervista ai microfoni de “Il Corriere della Sera”, in cui ha svelato che non gli danno fastidio le voci di mercato: “Prima sì, quando sei giovane la pensi in maniera diversa. Giovedì compio 28 anni e sono convinto di essere in una squadra che può fare grandi cose”. Poi ha aggiunto: “Possiamo vincere e crescere ancora, iniziare un nuovo ciclo”. La sua voglia di Inter è sempre molto alta con l’obiettivo di continuare a migliorare i traguardi finora raggiunti con la compagine nerazzurra.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, no all’ex Juve | Rifiuto di Conte!

Lo stesso attaccante belga dell’Inter ha rivelato: “Non penso Conte vada via. Anche lui è davvero contento perché si trova bene. Ha una squadra che lo segue e gli dà grande disponibilità, in allenamento e in partita”. L’obiettivo della compagine nerazzurra resta quello di tornare protagonista anche a livello internazionale con il sogno di alzare nuovamente la Coppa dalle “Grandi Orecchie”.

L’Inter continuerà a programmare il suo futuro con una riunione che avrà luogo al termine della stagione. Antonio Conte potrebbe restare per un nuovo progetto dopo il trionfo dello Scudetto.