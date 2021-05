L’Inter tra le protagoniste del calciomercato: Tagliafico non nasconde la volontà di approdare in Serie A e far parte del club di Zanetti

L’Inter ha conquistato il diciannovesimo titolo della sua storia con ben quattro giornate d’anticipo. Un’impresa storica dei ragazzi di Antonio Conte che rimettono le mani sul tricolore interrompendo un’egemonia bianconera che perdurava da ben nove stagioni. La squadra nerazzurra ha trovato una continuità di risultati decisiva e vanta la miglior difesa e il secondo attacco del campionato.

Calciomercato Inter, occhio a Tagliafico

Numeri eccezionali che non escludono però il club dal calciomercato: la società è pronta a rinforzarsi con colpi mirati e l’ultimo assist arriva dal Nord Europa. Nicolas Tagliafico, terzino dell’Ajax con un contratto sino al 2023, non ha nascosto la sua voglia di cambiare squadra dopo aver vinto tutto il possibile con i ‘Lancieri’. Fresco campione d’Olanda, l’argentino ha rilasciato un’intervista a ‘Radio Marca’ nella quale ha parlato dell’Inter.

Classe 1992, Tagliafico non nasconde le sue ambizioni: “Mi sento bene, sono in un ottimo momento di carriera, ho vinto tanto. Non voglio mentire, mi piacerebbe andare a giocare in un campionato più impegnativo“. Incalzato poi sulla possibilità di approdare all’Inter ha aggiunto: “È un grandissimo club, ma sono molto sereno. Vedremo cosa accadrà: ci deve essere un guadagno per entrambi“.

Calciomercato Inter, Tagliafico ed il mito Zanetti

Tagliafico – autore di quattro assist in stagione – potrebbe ricoprire tutti i ruoli della fascia sinistra, andando ad arricchire un reparto carente di Conte. L’argentino avrebbe anche uno sponsor d’eccezione come Javier Zanetti: “È un idolo ed un esempio“, ha detto. Poi ha aggiunto: “Lo ammiravo per la sua maniera di lavorare. Con Javier ho sempre avuto una buona comunicazione“.

Parole d’amore tra Tagliafico e l’Inter, ma solo nelle prossime settimane si saprà se il club nerazzurro inizierà una vera e propria trattativa. Il valore di mercato del giocatore si attesta sui 25 milioni, ma la sua volontà potrebbe facilitare le operazioni in sede di trattativa.