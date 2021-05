Josè Mourinho è pronto a tornare in Serie A, dopo l’ufficialità del suo approdo sulla panchina della Roma nella prossima stagione. Il tecnico portoghese ha deciso quale sarà il bomber della squadra capitolina: si allontana il ritorno

Dopo l‘inevitabile eliminazione causata soprattutto dal pesante 6-2 incassato all’Old Trafford nella semifinale di andata di Europa League contro il Manchester United, la Roma ha già voltato pagina pensando al futuro. Un futuro che parlerà ancora portoghese, visto l’approdo di Josè Mourinho sulla panchina dei capitolini al posto di Fonseca. Dal campo al calciomercato, il club giallorosso segue le direttive dello ‘Special One’ che ha già deciso il bomber che guiderà l’attacco della Roma il prossimo anno.

Calciomercato Roma, conferme sul bomber: “A Mourinho piace tantissimo”

Sarà una Roma cucita addosso alle idee di calcio di Josè Mourinho quella che il gruppo Friedkin ha intenzione di plasmare durante il prossimo mercato estivo. Tra i nodi da sciogliere vi è sicuramente quello legato al centravanti della Roma del futuro. In tal senso, l’opinionista Gian Luca Rossi si è sbilanciato ai microfoni di ‘Top Calcio 24’.

“Icardi non è un giocatore adatto al portoghese, per come la vedo io. Dzeko a Mourinho piace da impazzire. Il Mourinho dell’Inter si tiene il bosniaco tutta la vita”. Una posizione netta, dunque, quella che lo ‘Special One’ potrebbe prendere nell’immediato blindando, di fatto, l’ex centravanti del Manchester City.

“Tutto il mondo che circonda l’attaccante del Paris Saint Germain potrebbe dare fastidio allo Special One”, ha concluso Rossi che dunque allontana nettamente la pista giallorossa per l’ex capitano dell’Inter. La Roma potrebbe comunque puntare su un doppio arrivo in attacco, con la conferma di Borja Mayoral in bilico, e uno dei nomi accostati ai giallorossi è quello di Raul Jimenez, vecchio obiettivo della Juventus.