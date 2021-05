La Juventus valuta i possibili colpi di calciomercato in vista della prossima stagione: il club bianconero si guarda intorno e pensa ad uno scambio a sorpresa per l’ex interista

In attesa di scendere in campo per quello che è, senza dubbio, il match dell’anno, la Juventus si guarda intorno a caccia dei prossimi profili sui cui puntare per rinforzare la rosa di Pirlo. Juventus-Milan sullo sfondo, con la dirigenza bianconera che punta l’ex Inter per l’imminente sessione estiva di calciomercato: spunta l’idea scambio.

Calciomercato Juventus, ex Inter nel mirino: scambio con Alex Sandro

La Juventus ed Alex Sandro potrebbero salutarsi a fine stagione. Il laterale brasiliano, in scadenza nel 2023, viene valutato circa 20 milioni dalla società torinese che potrebbe proporlo a diversi club esteri. Tra questi il Manchester United che, nella sua rosa, vede uno dei nomi che piacciono maggiormente al CFO Paratici. Si tratta di Alex Telles, ex terzino dell’Inter arrivato all’Old Trafford dal Porto per 15 milioni di euro lo scorso settembre.

L’idea bianconera potrebbe essere quindi quella di imbastire uno scambio, con le valutazioni dei cartellini di Alex Sandro e di Telles molto vicine tra loro. In questa stagione con la squadra di Solskjaer, il brasiliano classe ’92 ha siglato 2 reti, con 6 assist in 24 apparizioni complessive tra campionato e coppe. Discorso analogo quello che riguarda Alex Sandro, reduce da 30 partite con la maglia della Juventus, con 2 gol e 2 assist.

Una possibile trattativa che potrebbe nascere ed evolversi al termine dell’attuale stagione: Alex Sandro all’Old Trafford e Telles alla corte di Pirlo.