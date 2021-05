La Roma organizza il prossimo calciomercato per la prossima stagione con l’arrivo di José Mourinho in panchina: scambio col Tottenham

La Roma sogna in grande con l’arrivo di José Mourinho. La società giallorossa ha infatti comunicato che Paulo Fonseca a fine stagione lascerà la capitale dopo due anni, rendendo noto poco dopo l’arrivo del tecnico portoghese per la prossima stagione. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dal mondo giallorosso, poiché la scelta denota che quello dei Friedkin è un progetto che vuole essere vincente. Ovviamente però, insieme ad un progetto e un tecnico vincente, servono anche dei validi giocatori.

Così la società è già al lavoro per accontentare le richieste dello ‘Special One’, che mette subito gli occhi tra le fila del suo ex club, il Tottenham. Doppio obiettivo con ipotesi di scambio.

Calciomercato Roma, Mourinho pensa a Lucas Moura e Lamela: scambio con Under

Inizia a prendere vita il futuro della Roma. La prima grande mossa dei Friedkin per la prossima stagione è stata prendere José Mourinho per guidare il club al posto del partente Paulo Fonseca. Così si inizia sin da subito a lavorare con il tecnico portoghese per trovare rinforzi nella prossima sessione di calciomercato.

Così lo ‘Special One’ mette gli occhi nel suo ex club, il Tottenham. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Football.london’, Mourinho avrebbe messo nel mirino sia Lucas Moura che Erik Lamela. I due calciatori con lui in panchina sono stati molto utilizzati. Per fare in modo di assicurarsi almeno uno dei due, la Roma potrebbe puntare allo scambio con Cengiz Under, calciatore che a fine stagione rientrerà dal prestito al Leicester, ma sul quale il club capitolino sembrerebbe non puntare più. Uno scambio che dunque porterebbe a Mourinho due fedelissimi per iniziare a costruire la rosa del futuro, ma ovviamente si dovranno fare i conti con le volontà degli ‘Spurs’.