Inizia a prendere forma la nuova Roma di Josè Mourinho che, nella giornata di martedì, è stato ufficializzato come nuovo allenatore della squadra giallorossa a partire dalla prossima stagione. Nel mirino del club capitolino potrebbe finire Axel Witsel, mediano del Borussia Dortmund che, in passato, fu vicinissimo a firmare con la Juventus allora di Massimiliano Allegri



Il calciomercato, molto prima del suo inizio ufficiale, ha segnato il suo primo colpo, ma non è per il rettangolo verde bensì per la panchina: stiamo parlando dell’approdo di Josè Mourinho alla Roma della famiglia Friedkin. Il tecnico portoghese arriverà come successore di un altro lusitano, Paulo Fonseca, che stasera sfida nel disperato match di ritorno il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer.

Intanto iniziano a prendere forma le prime idee di colpi della squadra giallorossa in vista della vera finestra estiva dei trasferimenti con la Roma che, oltre a prendere un portiere ed un attaccante, dovrà per forza di cose cercare rinforzi a centrocampo, in particolare sulla linea mediana. La nuova idea potrebbe portare ad Axel Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund.

Calciomercato Roma, idea Witsel | I dettagli del possibile colpo

Axel Witsel è un vecchio pallino di Josè Mourinho che, ai tempi del Manchester United, avrebbe voluto portarlo ad Old Trafford per rinforzare il centrocampo. Ora, il giocatore belga ha un contratto in scadenza nel 2022 con il Borussia Dortmund ed una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 12 milioni di euro, cifra non impossibile per le possibilità economiche della Roma.

Witsel avrebbe potuto assaporare i campi della Serie A già qualche anno fa quando, sulle sue tracce, c’era la Juventus di Massimiliano Allegri pronta a portare l’ex giocatore dello Zenit di San Pietroburgo all’Allianz Stadium.