La scelta di affidare la panchina della Roma ha Jose Mourinho ha sorpreso tutti: lo ‘Special One’ ha già deciso il futuro di un big

La Roma spiazza tutti e sceglie anticipatamente l’allenatore del prossimo anno. La notizia che José Mourinho sarà il prossimo tecnico giallorosso ha creato grande entusiasmo attorno all’ambiente giallorosso, ridando speranza ai tifosi romanisti. Come sottolineato nel comunicato della Roma e dalle prime parole dello ‘Special One’, quello dei Friedkin punta ad essere un progetto vincente, così il tecnico portoghese è chiamato a rialzare una squadra in evidente difficoltà.

Per prima cosa bisognerà gestire al meglio il prossimo calciomercato estivo, sia per quanto riguarda gli acquisti che le partenze e le conferme. Uno dei primi obiettivi di Mourinho in giallorosso sembrerebbe essere la permanenza di Edin Dzeko, bomber che sembrava ormai destinato all’addio. E in queste ore arrivano conferme sulla possibilità che il bosniaco possa rimanere almeno un altro anno in giallorosso. Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, per Dzeko sarebbe pronto il prolungamento del contratto per un altro anno. Quindi si legherebbe alla capitale fino al 2023, così da non perderlo a zero alla fine della prossima stagione. Dunque il primo colpo di Mourinho alla Roma potrebbe arrivare proprio tra le mura di Trigoria, con la conferma di un bomber fondamentale per i giallorossi, cosa che spiazzerebbe Juventus e Inter.