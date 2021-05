Il futuro di Stefano Pioli è ancora da definire, ma la sua posizione al Milan è in bilico: il suo erede potrebbe arrivare dalla Francia

La stagione sta per volgere al termine e sono ancora tante le incognite in casa Milan. Una su tutte ovviamente è il piazzamento finale in classifica. Infatti dopo una prima parte di stagione spumeggiante, i rossoneri sono calati molto nella seconda parte, perdendo diverse posizioni e ritrovandosi a lottare fino all’ultimo per un posto in Champions.

Questa involuzione ha certamente rimesso in discussione la posizione di Stefano Pioli, che a fine stagione potrebbe lasciare la Milano rossonera. Così la società milanista è già al lavoro per trovare un eventuale sostituto, mettendo nel mirino un tecnico dalla Francia. Con lui potrebbero arrivare anche diversi colpi dal club attuale.

Calciomercato Milan, addio Pioli: idea Galtier con i talenti del Lille

Tutto da scrivere ancora il futuro del Milan. Per prima cosa bisogna ancora capire quale sarà il destino di Stefano Pioli, per il quale sarà fondamentale arrivare a qualificarsi per la prossima Champions League per sperare di rimanere sulla panchina rossonera. Nel frattempo per cercare l’erede si guarda in Francia.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, i rossoneri guarderebbero con interesse al profilo di Christophe Galtier, attuale allenatore del Lille, club che al momento si trova in testa alla Ligue 1, un punto sopra al PSG. Il Milan ricorda bene la squadra francese affrontata in Europa League, con la quale ha perso in casa 0-3 e pareggiato in Francia per 1-1. In caso di arrivo del tecnico francese, si potrebbe puntare anche a qualche talento del Lille come il portiere Maignan, già osservato per il post Donnarumma, o Sven Botman, Jonathan Bamba e Renato Sanches. Dunque un arrivo che potrebbe portare con sé diversi rinforzi per la prossima stagione.