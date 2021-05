Il Milan attende la super sfida di campionato contro la Juventus. Vincere per sperare di rientrare nelle prime quattro in classifica e disputare la prossima Champions League: in ottica mercato, brutte notizie per Maldini nella corsa al gioiello da tempo nel mirino dei rossoneri

Il Milan è concentrato sul prossimo big match di campionato contro la Juventus, decisivo per determinare l’eventuale ingresso alla prossima Champions League della squadra di Pioli. Una sfida che vale un’intera stagione per il ‘Diavolo’ che, tuttavia, è già focalizzato sui prossimi acquisti da completare nel calciomercato estivo. In tal senso, arrivano pessime notizie dalla Francia: uno degli obiettivi di Maldini e Massara sta per sfumare.

Calciomercato Milan, Thauvin può sfumare: c’è l’offerta

Secondo quanto riporta ‘RMC Sport’ su Twitter, Florian Thauvin avrebbe ricevuto una grossa offerta dal Tigres UANL. Il club di prima divisione messicana, che accoglie da tempo in rosa un connazionale di Thauvin, l’ex attaccante del Marsiglia Andrè-Pierre Gignac, starebbe spingendo per chiudere l’acquisto dell’esterno di Orleans.

Il Milan è da tempo sulle tracce di Thauvin, vista anche l’attuale scadenza contrattuale con il Marsiglia ferma al 30 giugno 2021 che lo rende un profilo appetibile a diversi club sparsi in Europa e non solo. Thauvin dunque sarebbe più vicino a salutare il Marsiglia ma non per trasferirsi al Milan: nel destino dell’ex esterno del Newcastle potrebbe esserci, a sorpresa, l’approdo nella prima divisione messicana.

In questa stagione con il Marsiglia, Thauvin ha accumulato 42 presenze, con 8 reti e 10 assist vincenti, per un totale di 3202′ in campo.