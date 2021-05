In attesa di scendere in campo contro la Juventus, a tenere banco in casa Milan è il prossimo calciomercato estivo. Diversi i nomi in entrata ed uscita che potrebbero stravolgere la rosa a disposizione di Pioli: in tal senso, scatta il duello per uno degli inamovibili del tecnico emiliano

Il Milan ripartirà dal big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus, nel prossimo turno di campionato. Vincere con i bianconeri per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League ma non solo. In casa rossonera il focus è già sul calciomercato estivo che potrebbe vedere la partenza di uno dei pilastri di Stefano Pioli: addio possibile a luglio, è derby tutto inglese per il talento rossonero.

Calciomercato Milan, big nel mirino: duello in estate

Un’idea che potrebbe portare al derby, tutto inglese, per Ismael Bennacer. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, infatti, il Manchester United starebbe concretamente pensando al forte centrocampista del Milan per rinforzare la mediana. Con Pogba probabile partente e Fred che non convince, Solskjaer vedrebbe nell’ex Empoli, accostato pure al PSG, il rinforzo ideale per il suo centrocampo. In tal senso, la mancanza di esperienza in campo internazionale starebbe frenando i ‘Red Devils’ che dovranno, in ogni caso, fare i conti con i ‘cugini’ del Manchester City.

Un derby all’orizzonte, visto che Guardiola monitora Bennacer sin dalla scorsa estate e potrebbe tornare alla carica in vista della prossima. Il Milan, dunque, rischia di dover salutare uno dei suoi cardini per la stagione che verrà, con la clausola da 50 milioni (valida solo per l’estero) che entrerà in vigore al termine dell’attuale stagione e che favorirebbe un assalto da parte dei club di Manchester.

Il giocatore, d’altro canto, gradirebbe fare il salto in un club maggiormente pronto a vincere qualcosa sia in ambito nazionale che internazionale, cosa che come riportato, difficilmente Bennacer farebbe in tempi brevi restando in quel di Milanello.