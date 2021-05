La Juventus continua a cercare un tecnico per la prossima stagione e sogna Zinedine Zidane: il francese viene duramente criticato

La girandola di panchine in Serie A sta per partire. Infatti da qui a fine stagione sono molti gli allenatori che si giocano la conferma, mentre c’è chi conosce già il proprio destino. Uno di questi è il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, che anche con il raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League potrebbe dire addio alla panchina bianconera. Così Fabio Paratici e la società juventina cercano un nome di spicco che possa risollevare le sorti bianconere.

Il sogno da tempo è Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid che ultimamente però ha dovuto fronteggiare molte critiche. Le ultime arrivano ovviamente dopo l’eliminazione di ieri sera dalla Champions League per mano del Chelsea, e sono anche pesanti.

Calciomercato Juventus, dure critiche a Zidane: “Ha confuso il Real Madrid”

Sarà una finale di Champions League tutta inglese quella che chiuderà questa stagione. Stessa cosa accadde due anni fa, quando il Liverpool vinse la coppa contro il Tottenham. Questa volta saranno Manchester City e Chelsea a sfidarsi, con i ‘Blues’ che ieri sera hanno vinto 2-0 ed eliminato il Real Madrid.

Dopo l’uscita dalla massima competizione europea piovono critiche su Zinedine Zidane. A ‘Cadena Ser’, l’ex calciatore e dirigente dei ‘Blancos’, Predrag Mijatovic, afferma: “Zidane ha confuso il Real Madrid. Anche l’anno scorso, ma la vittoria della Liga gli ha permesso di coprire le lacune. Ha sbagliato in molte cose e questo ha portato all’eliminazione del Real Madrid. Da inizio partita ho visto che non voleva cambiare il strategia, con il povero Vinicius che giocava in una posizione che non era la sua. Il Madrid non ha fatto praticamente nulla. La squadra era totalmente confusa, non sapevano cosa fare. Ora vedremo cosa succederà in campionato, ma le sensazioni che il Real ha trasmesso sono davvero poche per pensare che la stagione finirà bene”. Così torna a sperare la Juventus, che da anni sogna Zidane per la propria panchina e che cerca un tecnico che possa sostituire Andrea Pirlo.