La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato per allestire una rosa competitiva per il prossimo anno

L’obiettivo della Juventus resta quello di piazzarsi tra le prime quattro della Serie A per qualificarsi alla prossima Champions. Soltanto così il club bianconero potrebbe pensare ad una programmazione definitiva in vista della prossima stagione per allestire una rosa competitiva. Per qunato riguarda il reparto difensivo ci sarebbero nel mirino diversi profili di assoluto valore per ringiovanire la retroguardia della Juventus.

Calciomercato Juventus, scambio da urlo con Varane

Possibile beffa per i bianconeri visto che uno degli obiettivi di mercato, il centrale francese del Real Madrid, Raphael Varane, avrebbe ricevuto una prima offerta da parte del Paris Saint Germain. L’idea del club parigino sarebbe quella di uno scambio da urlo inserendo così nell’affare il brasiliano ex Roma Marquinhos. Ad un passo ormai David Alaba, che potrebbe essere annunciato da Florentino Perez proprio nei prossimi giorni. Al momento ci sarebbe così una prima offerta con l’idea avvincente con lo scambio con il difensore sudamericano. Tutto sarà più chiaro a breve.

La Juventus dovrebbe così virare su altri obiettivi di mercato per rinforzare il reparto difensivo: in questa stagione la compagine guidata da Andrea Pirlo è stata sorpresa tante volte non riuscendo a mantenere la porta inviolata per tante partite. Varane ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e potrebbe così dire addio al Real Madrid al termine della stagione per un nuovo progetto della sua carriera.

Un’idea interessante con la possibile beffa da parte della Juventus, che dovrà monitorare attentamente il fronte calciomercato. Tra poche settimane la programmazione sarà ufficiale con i possibili assalti decisivi volti a rinforzare la rosa bianconera. La Champions resta così l’obiettivo dopo la delusione di quest’anno.