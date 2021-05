Maurizio Sarri è ancora sotto contratto con la Juventus. L’allenatore toscano costa ancora caro, la speranza del club bianconero

Sono passati ormai tanti mesi dall’ultima volta di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. L’esonero dei bianconeri, però, non ha inciso sull’ex allenatore del Napoli che ha continuato a percepire il suo stipendio visto che è ancora sotto contratto. Lo sarà ancora per un’altra stagione visto che dovrà pagare circa sei milioni netti più al suo staff come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere di Torino”. La Juventus vorrebbe liberarsi dell’ingaggio Sarri: inoltre, ci sarebbe una clausola da 2,5 milioni per chiudere definitivamente il contratto. La dirigenza torinese, però, starebbe aspettando che lo stesso allenatore toscano possa trovare un nuovo club per evitare così di sborsare altri milioni.

Calciomercato Juventus, Sarri può tornare in Premier

Come svelato dal portale sportivo “Calciomercato.it” sulle sue tracce ci sarebbe l’Arsenal con il suo possibile ritorno a Londra. Proprio nella capitale inglese lo stesso Sarri ha trionfato alla guida del Chelsea vincendo l’Europa League con i “Blues”. Un successo da urlo dopo i tre anni avvincenti con il Napoli imponendosi così a livello internazionale.

I prossimi giorni saranno così decisivi per comprendere al meglio il futuro. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile ritorno anche al Napoli oltre alla destinazione Roma: il club giallorosso, invece, ha ufficializzato in fretta e furia José Mourinho.

Un’idea avvincente con la Juventus che vorrebbe liberarsi del suo ingaggio il prima possibile. Sarri ormai è pronto per un nuovo progetto avvincente della sua carriera per tornare così ad imporre la sua idea di calcio. Un anno senza allenare è davvero tanto per un tecnico come lui che vive di passione e di entusiasmo come ha saputo dimostrare negli ultimi anni. Da Empoli è iniziata la scalata nel calcio che conta.