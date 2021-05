Il futuro di Fabio Paratici potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il dirigente bianconero pronto a dire addio insieme al top player

La Juventus potrebbe cambiare tanto anche a livello dirigenziale. Fabio Paratici sarebbe sul punto anche di cambiare aria dopo anni ricchi di successi. Come svelato dal quotidiano “La Stampa” lo stesso dirigente bianconero sarebbe finito anche del Bayern Monaco. In caso di qualificazione alla prossima Champions, il progetto andrà avanti, ma gli interpreti potrebbero essere altri. Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane con una vera e proprio rivoluzione in estate.

Calciomercato Juventus, Paratici può dire addio

Le novità in società potrebbero arrivare il 27 maggio, giorno dell’assemblea degli azionisti di Exor, holding della famiglia Agnelli che controlla anche la Juventus. Il futuro di Fabio Paratici resta ancora in bilico dopo una stagione non all’altezza della forza e qualità della compagine bianconera. Al primo anno di Andrea Pirlo sono arrivati tanti risultati altalenanti tra campionato e Champions League con la conquista della Supercoppa italiana e la finale di Coppa Italia da giocare contro l’Atalanta.

L’idea suggestiva potrebbe essere quella di portarsi con sé anche il talentuoso giocatore argentino, Paulo Dybala, che vorrebbe tornare a splendere dopo un anno completamente ad dimenticare. Il suo futuro è ancora in bilico con il suo rinnovo che non è stato ancora ufficializzato. I contatti ci sono stati nelle scorse settimane proprio come ha svelato a più riprese lo stesso Paratici.

Dopo la positività al Covid Dybala è apparso sempre appannato. Poi i diversi infortuni l’hanno penalizzato ulteriormente tornando a disposizione di Pirlo soltanto dopo tanti mesi. A fine maggio le dinamiche potrebbero cambiare completamente con la possibilità di vederlo altrove.