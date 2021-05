Juventus a caccia di una nuova sistemazione per Paulo Dybala. In scadenza a giugno 2022, l’argentino potrebbe essere piazzato a Madrid in cambio di un difensore

Rinnovo complicato ad oggi, ecco perché la Juventus è già lavoro direttamente e indirettamente per spedire Dybala lontano da Torino. Certo non è facile perché l’argentino ha il palato fine e quindi non è/sarà disposto ad accettare qualsivoglia destinazione. Senza contare che per soddisfarlo economicamente bisognerebbe garantirgli un bel contrattone, l’attuale da 7 milioni coi bianconeri scade fra un anno, da almeno 12 netti a stagione. Futuro in Premier? Perché no, anche se nelle ultime settimane ha preso consistenza la pista che porta dritto a Madrid, sponda Atletico targato ‘El Cholo’ Simeone primo nella Liga a più 2 su Barcellona e Real Madrid quando alla fine mancano appena quattro giornate.

Calciomercato Juventus, offerte e controfferta per Dybala: i dettagli

La pandemia ha colpito finanziariamente anche i ‘Colchoneros’, dunque per il numero dieci della squadra di Pirlo potrebbero voler ragionare su uno scambio. Uno scambio possibilmente alla pari e a cifre utili a realizzare delle plusvalenze: l’idea principe è quella di barattare Dybala con Alvaro Morata, l’estate scorsa tornato in prestito alla Juve. Per il rinnovo dello stesso servirebbero altri 10 milioni, mentre in caso di riscatto fra un anno di milioni ne occorrerebbero 35. Allo stato attuale delle cose, però, il club presieduto da Andrea Agnelli (forse ancora per poco) non sembra così convinto di puntare ancora sull’attaccante spagnolo, il quale pure a Torino ha palesato una certa incostanza. Stando a indiscrezioni di calciomercato, un altro scambio che potrebbe venir proposto è quello con Joao Felix, che a Madrid ha profondamente deluso le attese.

Il tutto su input di Jorge Mendes, agente del classe ’99 portoghese (oltre che notoriamente di Cristiano Ronaldo) che all’Atletico guadagna come Dybala, sui 7 milioni di euro. Per il ragazzo nativo di Viseu, però, la società piemontese dovrebbe aggiungere anche del cash, motivo per cui tale ipotesi di scambio avrebbe poche possibilità di realizzazione.

Per ‘La Vecchia Signora’ l’ideale do ut des – da 60 milioni minimo – sarebbe Dybala-Gimenez, ovvero con il centrale uruguaiano (prende circa 3 milioni ed è in scadenza nel 2023) da tempo sul taccuino. Il classe ’95 avrebbe i requisiti giusti per raccoglierebbe l’eredità di capitan Chiellini.

A.R.