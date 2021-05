Josè Mourinho attende la fine dell’attuale stagione per approdare, concretamente, sulla panchina della Roma. Dopo l’annuncio da parte del club capitolino e le prime parole da giallorosso dello ‘Special One’, giunge dalla Spagna una clamorosa ipotesi di calciomercato: ecco la prima richiesta del portoghese

Un annuncio che ha scosso e stupito il calcio italiano. Josè Mourinho allenerà la Roma, dopo la deludente esperienza alla guida del Tottenham. Lo ‘Special One’ sta già pensando ai prossimi colpi di calciomercato, con un nome su tutti da tempo sul taccuino di Paratici e Marotta per Juventus ed Inter: cifre e dettagli.

Calciomercato Roma, 30 milioni per il colpo ‘galactico’: garantise Mourinho

Non sarà un budget faraonico quello che attende Mourinho, al suo approdo nella Capitale sponda giallorossa. Secondo quanto riportato da ‘Diariogol’, a differenza delle sue ultime avventure, la Roma metterà a disposizione dello ‘Special One’ un tesoretto di 50 milioni di euro. L’allenatore lusitano ha già puntato quello che sarà il suo primo colpo, sulla trequarti: lo spagnolo Isco. In scadenza l’anno prossimo con le ‘Merengues’, Isco è destinato a partire durante la sessione estiva di calciomercato. Sul giocatore vi è da tempo il Siviglia di Lopetegui con cui Isco vorrebbe tornare a lavorare dopo l’ottimo rapporto instaurato a Madrid.

Il ds degli spagnoli Monchi non andrebbe però oltre i 15 milioni per il cartellino dell’ex Malaga, con Perez deciso a trovare alternative in ambito europeo. Ed ecco che Mourinho pianificherebbe il sorpasso, con un’offerta di 25 milioni per il cartellino ed i restanti 5 per l’ingaggio del giocatore. Una proposta che alletterebbe Perez, pronto ad accettare. Beffa dietro l’angolo per Juventus ed Inter che, da oltre un anno, hanno messo nel mirino Isco ma senza riuscire a portarlo in Serie A.

Situazione quindi in divenire, Isco finisce prepotentemente nel mirino della nuova Roma targata Mourinho: il 29enne di Benalmadena, ormai accantonato da Zidane, ha collezionato 27 presenze con 2 assist in soli 1020′ in campo.