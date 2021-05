Inter e Milan hanno lungamente osservato le prestazioni di Nikola Milenkovic: Mourinho però, fresco di arrivo a Roma, prepara la beffa

Josè Mourinho scuote la Serie A. Il grande ritorno in Italia dello Special One ha catalizzato l’attenzione degli ultimi giorni, con i tifosi della Roma che sognano in grande dopo un’annata molto complessa, caratterizzata dal deludente rendimento della squadra di Fonseca e culminata con una pesante eliminazione dall’Europa League al netto di un finale di campionato ancora da decifrare. Il club di Friedkin ha già ampiamente dimostrato di essere proiettato alla prossima annata, quando ci sarà da ricostruire una squadra di livello per soddisfare anche le ambizioni della piazza. Sulla lista della ‘spesa’ di Mourinho figura certamente un nuovo difensore centrale, alla luce delle molteplici difficoltà della Roma attuale, e della presenza in rosa di Smalling, con il quale il rapporto a Manchester non è mai decollato. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Roma, beffa a Inter e Milan: Mourinho su Milenkovic

Tra i difensori giovani ed interessanti del panorama di Serie A spicca Nikola Milenkovic, centrale serbo della Fiorentina classe 1997 che ha il contratto in scadenza nel 2022. Da tempo ormai si parla di un suo probabile addio a fine stagione, con Inter e Milan particolarmente interessate ad aggiudicarsi le sue prestazioni. Il difensore viola infatti è in grado di adattarsi ad ogni sistema tattico, e per esperienza e potenzialità ha tutte le carte in regola per compiere il salto di qualità.

Come dimostrato inoltre da una recente intervista ai canali ufficiali della Fiorentina, lo stesso Milenkovic ha esternato nuovamente il suo desiderio di ‘lottare per l’Europa‘. Opportunità che oltre a Milan ed Inter potrebbe garantirgli nel prossimo futuro proprio la nuova Roma di Mourinho, pronta ad irrompere sul centrale serbo per potenziare il reparto. I giallorossi infatti vanno a caccia di un profilo simile e potrebbero imbastire una doppia beffa nei confronti delle rivali milanesi, approfittando anche del fascino e dell’entusiasmo portati in città dall’arrivo di Mourinho. La Fiorentina dal canto suo chiede una cifra che si aggira sui 35 milioni di euro, ma dopo l’annata complessa e con un solo anno di contratto, il prezzo potrebbe anche subire un leggero abbassamento.