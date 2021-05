Calciomercato, post Zidane | Sfida tra Conte e Allegri

L’Inter potrebbe perdere Antonio Conte: è sfida con Massimiliano Allegri per la panchina del Real Madrid per il post Zidane

Il Real Madrid ha perso la sfida di ieri contro il Chelsea per 2-0, che ha sancito l’uscita dei Blancos nella semifinale di Champions League, in virtù dell’1-1 dell’andata. Due sfide senza storia, che hanno visto i Blues dominare i 13 volte campioni d’Europa. Un duro smacco nei confronti di Zinedine Zidane, che questa coppa è abituato a vincerla oltre che giocarla. Il suo futuro potrebbe essere lontano da Madrid e Florentino Perez starebbe già valutando gli eventuali sostituti.

Inter, Conte-Allegri per il Real Madrid

Secondo quanto riferito da ‘Elgoldigital.com‘, Zinedine Zidane lascerà il Real Madrid al termine della stagione. L’intenzione è, infatti, quella di non proseguire con il tecnico francese, ancora in lotta per la vittoria della Liga. Sono tre i candidati per la sua successione: uno di questi è Antonio Conte, non sicuro di continuare all’Inter nonostante la vittoria dello scudetto. Il suo futuro verrà deciso nelle prossime settimane dopo un incontro con Suning.

Poi c’è Massimiliano Allegri, che rischia di restare fuori dal domino delle panchine visto che la Roma ha ingaggiato José Mourinho. Infine, una soluzione interna come Raul Gonzalez Blanco. Con la speranza che ripercorra le stesse orme di Zidane.