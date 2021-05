Il primo obiettivo nerazzurro Rodrigo De Paul, avvistato a Milano nella giornata di oggi: il comunicato dell’Udinese

L’Inter da diverso tempo ormai è sulle tracce di Rodrigo De Paul, priorità assoluta per rinforzare il centrocampo, ma richiesto da tante squadre di Serie A tra cui la Juventus. L’argentino sta disputando la sua miglior stagione da quando è in Serie A ed è pronto, dopo tanti corteggiamenti, a fare il grande salto della sua carriera. Nella giornata di oggi il trequartista argentino è stato avvistato a Milano, segnale che ha acceso ipotesi di trattative in corso con il club nerazzurro.

Calciomercato Inter, avvistato a Milano | Il comunicato dell’Udinese su De Paul

In merito l’Udinese ha emanato un comunicato precisando il reale motivo della presenza di De Paul a Milano. Il comunicato del club: “Udinese Calcio precisa, al fine di evitare qualsiasi equivoco, che in data odierna Rodrigo De Paul si trovava a Milano per recarsi al Consolato argentino, con la sua famiglia e accompagnato dalla Società, per ragioni burocratiche”.

Nonostante il comunicato del club friulano, l’Inter rimane la prima candidata all’acquisto del 10 argentino che piace molto all’a.d. Beppe Marotta e al tecnico Antonio Conte. Al termine del campionato inizierà la vera asta per De Paul.