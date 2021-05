Con lo scudetto in saccoccia, per l’Inter è già tempo di calciomercato, Conte, però, avrebbe chiuso all’ex Juventus, ritenuto non all’altezza

Lo scudetto, ormai, è una pratica chiusa, nonostante manchino ancora quattro giornate alla conclusione del campionato di Serie A. Ma se da un lato si può stare tranquilli, in casa Inter, dall’altro c’è ancora voglia di migliorarsi, e la prossima finestra di calciomercato potrebbe servire per portare nuovi campioni alla corte del mister pugliese Antonio Conte, così che si possa bissare il successo di quest’anno e magari essere competitivi anche in Champions League. Le voci su un possibile arrivo di un ex Juventus vengono però smentite da Momblano.

Calciomercato Inter, Conte boccia Pjanic | La rivelazione in diretta

Il giornalista e opinionista, tifoso sfegatato della Juventus, Luca Momblano, in diretta a ‘Juventibus’ lancia la bomba per quanto riguarda il futuro Miralem Pjanic, ex bianconero e giallorosso, ora in forza al Barcellona, spesso accostato all’Inter di Antonio Conte.

Secondo quanto riferisce, però, il bianconero, un ritorno in Serie A del bosniaco, specie alla corte del mister pugliese, non è cosa fattibile, anzi: “Ho avuto modo di fare una verifica su Pjanic-Inter – ha iniziato Momblano in diretta – e posso dire che, con Conte e Marotta al comando, il bosniaco non arriverà in nerazzurro”. Poco più avanti, ha anche spiegato anche i motivi per i quali il matrimonio tra il centrocampista centrale classe 1990 e la squadra di Zhang non s’ha da fare: “So anche che il giocatore non piace all’allenatore della squadra di Milano“.

Pjanic, arrivato in Catalogna durante l’estate scorsa, non ha convinto come avrebbe dovuto, tanto da essere scavalcato da altri suoi compagni di squadra nelle gerarchie dell’allenatore olandese del Barcellona, Roland Koeman. In 28 partite giocate tra Liga spagnola, Champions League, Copa del Rey e Supercopa, il trentunenne non è riuscito a trovare la via del gol, rimediando invece tre ammonizioni. Costato 60 milioni, per i culé si è rivelato quasi un peso, ma difficilmente potrà essere lasciato a piede libero a buon mercato, anzi. L’Inter è fuori, che qualcun altro si faccia avanti.