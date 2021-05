Lautaro Martinez rivela alcuni retroscena di mercato: l’attaccante ha rifiutato due top club in passato per rimanere fedele all’Inter

L’Inter si è laureata Campione d’Italia con quattro giornate d’anticipo. Una cavalcata eccezionale che ha visto tutti gli interpreti di Antonio Conte eccellere in ogni reparto. Numeri pazzeschi li ha registrati l’attacco, secondo migliore in Serie A con 74 reti realizzate dopo l’Atalanta (79). La scena se l’è presa anche Lautaro Martinez, giocatore che avrebbe anche potuto lasciare Milano.

Calciomercato Inter, le confessioni di Lautaro

Il ‘Toro’, autore di 15 gol in campionato, ha rilasciato un’intervista a ‘ESPN Argentina’ nella quale ha raccontato di esser stato vicino a dire addio all’Inter: “Sono stato ad un passo dal Barcellona, ​​ne ho parlato anche con Leo Messi, ma loro avevano problemi economici e ho deciso di restare. E’ stata una scelta giusta perché sono riuscito a vincere lo scudetto“.

Lautaro poteva quindi giocare in Liga, non solo con il Barcellona, ma anche con il Real Madrid. L’argentino ha rifiutato per ben due volte la maglia blanca in passato, per ragioni diverse: “La prima volta ero appena arrivato al Racing e non avevo voglia di andare molto lontano, la seconda invece sono venuti a cercarmi e mi hanno offerto un contratto, ma non mi sentivo pronto“.