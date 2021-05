Per la corsa alla Champions League, Gattuso dovrà fare a meno di uno dei suoi big in difesa che ha riportato un problema alla gamba

Non arrivano buone notizie dall’infermeria per Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese del Napoli, infatti, dovrà rinunciare per il finale di stagione, in cui i partenopei si stanno giocando l’accesso alla prossima edizione della Champions League con Atalanta, Juventus, Milan e Lazio, a uno dei big della difesa.

Napoli, tegola Koulibaly | Stagione finita per il big della difesa!

Il difensore centrale senegalese, Kalidou Koulibaly, secondo quanto riportano gli esami strutturali a cui si è sottoposto ieri, ha infatti evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Per lui, quindi, previsti 20 giorni di stop e stagione finita. Continuano quindi i problemi per Gattuso e per il Napoli in vista della fine del campionato dopo il forfait di Nikola Maksimovic, trovato positivo al Covid-19, ma asintomatico.