Juventus, via alla ricostruzione | In dieci sul mercato!

Aria di rivoluzione, dirigenziale e in rosa, per la Juventus di Andrea Agnelli: ben dieci calciatori sul mercato e in bilico in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli

Sono settimane cruciali per la Juventus del presente e soprattutto del futuro. L’obiettivo di fine stagione, da non fallire, è diventato la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo dato per scontato ad inizio anno e che la squadra bianconera non può assolutamente mancare anche in vista della pianificazione della prossima stagione in sede di calciomercato estivo. In ogni caso, c’è aria di ricostruzione in casa Juve, a partire da Paratici e Nedved fino ovviamente alla rosa. Da Szczesny e Demiral a Ramsey e Dybala: ecco tutti i calciatori bianconeri in bilico che potrebbero finire sul mercato. Tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, da Szczesny a Dybala: tutti i giocatori in bilico!

Sono almeno dieci i bianconeri in bilico per la prossima stagione, a partire da Szczesny: l’eventuale arrivo di Donnarumma a parametro zero coinciderebbe infatti con l’addio del portiere polacco, che ha mercato in Premier League. In bilico ci sono anche Demiral, reduce da una stagione piuttosto deludente caratterizzata dagli infortuni, e Alex Sandro. A centrocampo rischiano invece Bentancur, che non è più un incedibile, e Rabiot e Ramsey, che non hanno mai convinto appieno dal loro arrivo a parametro zero. Per il gallese, in particolare, l’avventura in bianconero sembra ormai giunta al capolinea. Sul mercato finirà sicuramente anche Federico Bernardeschi, protagonista di una netta involuzione nel corso delle ultime stagioni.

Il primo nome da monitorare in attacco è invece quello di Paulo Dybala: il rinnovo continua a non arrivare e il numero 10 bianconero potrebbe così tornare sul mercato ad un anno dalla scadenza del contratto. Infine, restano da monitorare anche le situazioni di Cristiano Ronaldo e Morata. Senza dimenticare Buffon e Chiellini, entrambi in scadenza a giugno. Porte girevoli, dunque, in casa Juve.