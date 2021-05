La Prefettura di Milano, con una nota ufficiale, ha annunciato le norme di sicurezza in vista delle celebrazioni scudetto post Inter-Sampdoria

L’Inter è Campione d’Italia per la 19^ volta nella sua storia: la squadra di Antonio Conte ha conquistato il titolo con quattro giornate d’anticipo e sabato 8 maggio – in occasione del match casalingo con la Sampdoria – si appresta a celebrare la vittoria. Una festa per pochi intimi, limitata dalle normative anti-Coronavirus, ma resa comunque possibile, almeno in parte.

Inter Sampdoria, la nota della Prefettura

La Prefettura di Milano – tramite un comunicato ufficiale – ha infatti reso note le disposizioni per Inter-Sampdoria. Come si legge, è stata “individuata un’ampia area nei pressi di San Siro di circa 15.000 metri quadrati dove potranno accedervi massimo 3.000 persone per una manifestazione di sostegno in occasione della prima partita dell’Inter dopo lo scudetto“.

“Ciò – continua la nota – avverrà attraverso filtri delle forze dell’ordine, anche al fine di procedere ad una diffusa identificazione dei presenti. La tifoseria organizzata dell’Inter, per la manifestazione di sostegno alla squadra dell’8 maggio, si è impegnata ad osservare le disposizioni indicate dal Questore e quelle previste dalle norme anticovid. Eventuali violazioni saranno rigorosamente sanzionate”.