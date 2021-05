Cambia totalmente il format della Coppa Italia dal prossimo anno: addio alle squadre di Lega Pro, ci saranno solo club di Serie A e B

La stagione sta per finire, ma le novità sembrano non smettere mai di arrivare. Dopo l’assegnazione dello scudetto, vinto dall’Inter nell’ultima giornata di Serie A grazie alla vittoria sul Crotone e il pareggio tra Atalanta e Sassuolo, che ha consegnato matematicamente il titolo ai nerazzurri. Da assegnare però rimane ancora la Coppa Italia, con la finale che si disputerà tra Atalanta e Juventus.

Proprio questa competizione italiana dal prossimo anno subirà una importante modifica, con la riduzione del numero delle partecipanti. Infatti solamente le squadre di Serie A e Serie B potranno partecipare alla competizione dalla prossima stagione. Addio ai club dalla Lega Pro in giù.

Coppa Italia, solamente 40 squadre dalla prossima stagione: scelta anche la data d’inizio

La Coppa Italia verrà rivoluzionata a partire dalla prossima stagione. Infatti oggi il consiglio di Lega ha comunicato la decisione di escludere i club dalla Lega Pro in giù a partire dalla prossima stagione. Infatti solo i club di Serie A e Serie B potranno partecipare alla Coppa Italia dal prossimo anno.

Dunque si passerà a 40 squadre, le 20 della Serie A e le 20 del campionato cadetto. 12 squadre della Serie A scenderanno in campo sin da subito, ovvero dalla data d’inizio fissata per il prossimo 15 agosto. Il format cambia per rendere le sfide più appetibili per i tifosi e le televisioni. Inoltre anche il campionato Primavera potrebbe subire una rivoluzione, con il passaggio da 16 squadre partecipanti a 18.