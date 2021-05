Sarà una finale di Champions League tutta inglese: il Chelsea batte il Real Madrid e vola a Istanbul contro il Manchester City

È il Chelsea la seconda finalista della Champions League 2020-2021. I ‘Blues’ hanno battuto nel doppio confronto il Real Madrid, e raggiungono il Manchester City di Pep Guardiola nella finale di Istanbul. Dopo il pareggio maturato in Spagna, dove il match terminò 1-1 con i gol di Pulisic e Benzema, oggi arriva la vittoria della squadra di Tuchel.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, triplo addio clamoroso | 210 milioni!

A dare il vantaggio al club inglese è Timo Werner, che al minuto 24′ ribadisce in rete il pallone dopo la traversa colpita da Havertz a due passi dalla porta. Durante il resto della partita è il Real Madrid a tenere il pallino del gioco, con il Chelsea che punta a fare male in contropiede, dove crea tantissime occasioni per trovare il raddoppio. Questo arriva a cinque minuti dalla fine con Mason Mount, che mette in rete l’assist di Pulisic. Dunque termina 2-0 il match, con la squadra Thomas Tuchel pronta a sfidare i connazionali del Manchester City in una finale di Champions League che manca da nove anni, come la conquista del trofeo stesso.

Chelsea-Real Madrid 2-0, ‘Blues’ in finale contro il Manchester City | Tabellino

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta (88′ James), Jorginho, Kante, Chilwell; Mount (88′ Ziyech), Havertz (94′ Giroud), Werner (67′ Pulisic). A disposizione: Kepa, Caballero, Alonso, Zouma, Pulisic, Abraham. All: Tuchel

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Mendy (63′ Mendy), Ramos, Militao, Nacho; Kroos, Casemiro (76′ Rodrygo), Modric; Hazard (89′ Mariano Diaz), Benzema, Vinicius (63′ Asensio). A disposizione: Lunin, Altube, Odriozola, Gutierrez, Isco, Blanco, Asensio, Marcelo, Allenatore: Zidane.

ARBITRO: Orsato (Italia)

MARCATORI: 28′ Werner, 85′ Mount